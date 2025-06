Chegou a hora de o Inter recomeçar a caminhada na temporada

O principal foco do Inter na reapresentação ainda durante a parada para o Mundial da FIFA será a recuperação dos lesionados. Recuperado do problema na mão, Rochet deve retomar a posição na meta colorada no lugar de Anthoni. O zagueiro Victor Gabriel é outro titular que volta depois de um período no estaleiro.



Enquanto não chegam propostas, ele (Victor Gabriel) e Vitão formam a dupla de zaga ideal do Colorado. Com uma recuperação acima do esperado, Bernabei é outro atleta que pode estar à disposição de Roger Machado antes do esperado. É um baita reforço pelo lado esquerdo na parceria com Wesley e Alan Patrick.