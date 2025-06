As movimentações que o Grêmio pode fazer no mercado

Em Curitiba, se fala que o Athetico-PR teria interesse em Carballo. LUCAS UEBEL / Grêmio,Divulgação

A contratação de Adryelson pelo Grêmio é inviável. Não pela qualidade do zagueiro, que agregaria demais ao elenco gremista para atuar pelo lado direito da defesa. Mas o valor pedido pelo Lyon, da França, na casa de 6 milhões de euros, é proibitivo. Não dá para fazer loucuras financeiras na atual conjuntura.

Necessitando buscar jogadores no mercado, por que o Tricolor não reavalia a situação de Carballo, que está retornando de empréstimo do New York Red Bulls? Como precisa trazer reforços e sem tantos recursos para investir, valeria Mano Menezes dar uma nova chance ao uruguaio.

Claro, que o jogador também tem que estar focado para um retorno a Porto Alegre. Em Curitiba, se fala que o Athetico-PR teria interesse no atleta. Assim como Jemerson, que estaria na mira dos paranaenses. Nesse caso, penso que a liberação do zagueiro seria boa para todas as partes.