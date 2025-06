As movimentações de mercado que podem mudar a cara do Inter

O Inter retorna ao Beira-Rio no dia 12 de julho, pelo Brasileirão, contra o Vitória. Jefferson Botega / Agencia RBS

Na busca por mudanças da fotografia do elenco para a reta final de 2025, o Inter está com a vida complicada. Por um lado, tem que trazer reforços para encarar o restante da temporada, sem contar com algum poder de investimento. Os recursos do clube são escassos para trazer jogadores que poderiam fazer toda a diferença.

Por exemplo, o Inter não tem condições de fazer como o Flamengo, que contrato o meio-campista Jorginho. O volante William Arão, que estava na mira, deve parar no Santos do dirigente Alexandre Mattos. Mais uma vez, terá que ser feito um trabalho forte de prospecção no mercado. Função importante do CAPA, Centro de Análise de Prospecção de Atletas.

Do outro ponto de vista, o risco de perder jogadores importantes é grande. A dura tarefa para os dirigentes colorados é conseguir manter uma equipe competitiva.