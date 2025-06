A sonhada contratação pelo Inter

Roger Machado precisará de um substituto para Fernando. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

A grave lesão sofrida por Fernando vai abrir espaço para a busca de um novo volante no elenco do Inter. O nome que volta ao radar colorado é Elián Irala, que atua no San Lorenzo.

Uma primeira negociação ocorreu em fevereiro. O jovem argentino de 21 anos demonstrou o interesse de jogar no futebol brasileiro. A pedida é de US$ 3,8 milhões.

Penso que seria uma aposta interessante. Até porque pode ser um investimento com um possível retorno no futuro em uma negociação com o mercado da Europa, além da entrega técnica.

Mas a prioridade do Inter é buscar alternativas de atletas que custem menos ou que estejam livres no mercado. Caíque, do Juventude seria o caso.