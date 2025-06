A rodada em que tudo deu errado para o Inter

Equipe de Roger entrou na zona do rebaixamento. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Deu tudo errado para o Inter no Brasileirão na noite desta quinta-feira (12). Péssima rodada.

Com desfalques importantes, o time lutou até o final na Arena do Galo. Mas o Atlético-MG se impôs com as suas individualidades de muita qualidade e conquistou os três pontos.

A derrota em Belo Horizonte custou muito caro. Com os resultados paralelos negativos, o Colorado vai amargar toda a parada do Mundial de Clubes da Fifa na zona do rebaixamento.

O jogo

O Inter até teve a primeira chance da partida com Bruno Tabata. Mesmo com o resultado negativo, vale destacar a atuação do camisa 17.

A equipe de Roger Machado ainda chegou a carimbar a trave de Everson. A grande certeza é que Bernabei, Fernando e Alan Patrick fizeram muita falta. O volante não voltará tão cedo.

Na volta do intervalo, Borré teve duas chances para empatar. Parou na trave e em Everson. O golpe de misericórdia veio nos acréscimos, com Júnior Santos chutando sem chances para Anthoni, que levou o gol no meio das pernas.

Uma dura derrota para o Inter assimilar até o momento da retomada do Brasileirão. O diagnóstico deve ser preciso para buscar um retomada.