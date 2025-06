A recuperação que encorpa o ataque do Grêmio

Braithwaite não deve desfalcar o Tricolor. Duda Fortes / Agencia RBS

Braithwaite deve estar em campo contra o Corinthians na Arena nesta quinta-feira (12). É uma grande notícia para Mano Menezes poder contar com o principal atacante do elenco em uma partida muito difícil. O dinamarquês saiu da partida com o Juventude, última antes da data Fifa, com um entorse no tornozelo direito.

As imagens do último treinamento realizado no CT Luiz Carvalho mostraram as presenças de Igor Serrote, Monsalve e Cuéllar, três atletas com status de titularidade, voltam a ficar à disposição de Mano.

Acredito que para o duelo com o Timão os três podem ficar no banco de reserva. Não é o momento de precipitar retornos.

Claro, que uma vitória é fundamental para manter o bom momento antes da parada do Mundial. Mas todos terão um bom período para uma recuperação plena na volta do Brasileirão e da Sul-Americana em julho. Principalmente, o volante colombiano, que não atua desde o início de maio.