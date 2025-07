A novela sem final feliz que envolveu Grêmio e Juventude

A longa novela da contratação de Caíque pelo Grêmio não teve um final feliz. A primeira notícia de que o negócio poderia ser cancelado surgiu na noite de sexta-feira (27), quando chegou a informação de que o volante não havia sido aprovado nos exames médicos e que uma nova avaliação médica seria realizada no sábado (28). O resultado negativo no segundo momento cancelou a contratação e o atleta retorna para o Juventude.



A situação é bem ruim para todos as partes. O atleta, após uma longa inatividade por causa de uma lesão no ligamento anterior cruzado no joelho direito, passou por exposição negativa.