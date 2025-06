A grande dúvida do Grêmio na volta da temporada

O colombiano terá que suar para ganhar uma vaga no time gremista. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O Grêmio tem no meio-campo uma baita interrogação no retorno da temporada. Será que Cuéllar vai conseguir entregar o futebol que se espera desde a chegada ao clube em janeiro? O colombiano veio da Arábia Saudita para formar a dupla de volantes dos sonhos do Tricolor com Villasanti.

Só que a parceria entre os gringos não funcionou. Com a parada para o Mundial de Clubes da Fifa e a intertemporada, Cuéllar teve tempo para se preparar melhor fisicamente. Porém, com a contratação de Caíque junto ao Juventude, a concorrência por uma lugar no time está estabelecida.

Na chegada, Alex Santana afirmou que pode fazer mais do uma função no meio-campo. Por mais que Mano Menezes tenha pedido a contratação de Cuéllar no Inter e no Fluminense, o colombiano terá que suar para ganhar uma vaga no time gremista.