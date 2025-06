A escolha que Roger terá de fazer no Inter

Treinador tem importante questão a resolver no meio campo do Inter.

Quando a bola voltar a rolar, mesmo antes da parada do Mundial da Fifa, Roger Machado terá uma questão importante para resolver na escalação da equipe. Sem Fernando, que não passará por cirurgia, mas deve parar por até cinco meses dos gramados, será preciso encontrar um substituto. O Inter perde a saída de bola qualificada e os passes certeiros . Se não for ao mercado buscar uma outra opção para o camisa 5, o técnico colorado terá que encontrar o novo titular em casa.

Penso, que a melhor opção disponível é Thiago Maia na comparação com Ronaldo. Ele já atuou como primeiro volante com as camisas de Santos, Flamengo e na seleção olímpica dos Jogos de 2016 no Rio de Janeiro.