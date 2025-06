A decisão da Fifa que pode afetar a vida do Inter

O atacante foi importante na conquista do campeonato gaúcho. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter corre o risco de perder um jogador importante do elenco para o restante da temporada. O vínculo de Vitinho com o clube encerra no próximo dia 30. O Colorado aguarda uma nova normativa da Fifa, que libera atletas vinculados a Rússia e Ucrânia — em virtude do conflito dos dois países. O fato abre caminho para o Inter estabelecer um novo acordo com o Dínamo de Kiev.

Mas se não houver o acerto, Vitinho deve retornar para o clube ucraniano. O que conta a favor do Colorado é que o atacante já estourou a cota de jogos no Brasileirão. Por isso, não poderia atuar por outro clube por aqui na Série A. Outra questão que pode indicar a manutenção é que Vitinho teve uma fratura no cotovelo em junho e pode ficar fora de combate por até três meses.

Com as dificuldades de encontrar jogadores no mercado, a permanência de Vitinho é um trabalho a menos. O camisa 28 foi importante na conquista do Gauchão e sempre é uma opção de jogada de velocidade extrema para Roger Machado utilizar.