A decisão correta tomada pelo Inter na busca por reforços

A última passagem de Taison pelo Inter foi entre 2021 e 2023. Marco Favero / Agencia RBS

O Inter não deseja o retorno de Taison. O atleta de 37 anos, que está no PAOK, da Grécia, manifestou vontade de encerrar a carreira atuando no Beira-Rio. Claro, que o desejo do atleta é legítimo. Todos sabemos da grande identificação dele com o clube.

Cria da base. Personagem importante no título da Libertadores 2010, acabou sendo negociado com o Metalist, da Ucrânia. Depois foi ídolo no Shakhtar Donetsk no mesmo país, onde ficou até 2021.

Mas o Colorado precisa olhar para frente. O passado de conquistas tem que ser celebrado e enaltecido. Mas é fundamental pensar no futuro. Por isso, não creio ser uma boa ideia repatriar o jogador pela segunda vez. Até porque a última passagem de Taison, entre 2021 e 2023, foi abaixo do esperado dentro de campo e com polêmicas fora dele.

A sua volta também pode diminuir o espaço para os mais jovens do elenco como Gustavo Prado e Yago Noal. E cada vez mais, o futebol atual pede velocidade e intensidade.