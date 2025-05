Ricardo Mathias é a melhor notícia do Inter após empate

Atacante marcou o gol do empate do Colorado contra o Mirassol. Renan Mattos / Agencia RBS

Roger Machado optou por preservar Victor Gabriel e Fernando para iniciar contra o Mirassol no Beira-Rio na noite de domingo (18). Decisão correta do treinador. Agora, outros titulares devem ficar fora de combate contra o Maracanã, em Florianópolis, pela Copa do Brasil.

A primeira chance da partida veio com Ricardo Mathias. Mas aos sete minutos, os paulistas abriram o marcador com Jemmes, após o cruzamento de Reinaldo vindo da esquerda.



Na real, o Colorado entrou desligado. A defesa sofreu durante todo o primeiro tempo. No fim das contas, a melhor coisa que o Inter fez foi uma bola no travessão em chute de Wesley. Muito pouco.

No intervalo entrou Gustavo Prado no lugar de Thiago Maia. Depois de martelar bastante, coube a Ricardo Mathias fazer um belo gol de empate, de centroavante de carteirinha, depois de um lançamento perfeito de Vitão. O guri é a melhor notícia dos últimos tempos pelas bandas do Beira-Rio.

O Colorado ainda reclamou de um pênalti na marcado em toque no braço de Reinaldo. Com o resultado, o 1 a 1 foi ruim contra um adversário que vai brigar na ponta de baixo. Na tabela, o Inter fica a um ponto do Z-4. Sinal de alerta.