Recomeço do Grêmio na temporada precisa iniciar contra o Bahia

Os prejuízos recentes que o Grêmio teve por erros de arbitragem nas partidas contra São Paulo e CSA são inegáveis. Os resultados dos confrontos seriam bem diferentes.

No Morumbi, tudo se encaminhava para um empate e a conquista de um ponto importante. No jogo da Arena pela Copa do Brasil, com o gol de Aravena mal anulado, tudo iria se decidir nos pênaltis.

Dito isto, não podemos deixar de lado o desempenho da equipe desde a gestão Gustavo Quinteros. O raro bom momento ocorreu em parte do confronto do Juventude na primeira partida da semifinal do Gauchão em Porto Alegre. Talvez, parte do duelo com o Bragantino no Brasileirão. E só!

Houve atuações constrangedoras, como contra São Raimundo, Athletic e Atlético Grau em Lima. Agora, é urgente uma vitória contra o Bahia no domingo (25). Prioridade máxima. É preciso recomeçar na temporada saindo do Z-4.