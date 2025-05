O quebra-cabeça para Roger Machado montar no Inter

Treinador colorado precisa montar o time para esta quinta-feira (22) pensando nas partidas de domingo (25) e da próxima semana. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Roger Machado terá que pensar na estrutura de time do Inter tendo em vista os três jogos da sequência por competições diferentes. É óbvio, que a grande prioridade é o confronto com o Bahia pela Libertadores no Beira-Rio.

Além disso, é o adversário mais difícil. O Colorado passa com vitória ou empate. Só não pode perder. Por isso, é essencial ter força máxima. Os principais jogadores precisam estar em campo.

Com base nisso, as maiores preservações devem ocorrer na Copa do Brasil encarando o Maracanã em Florianópolis, nesta quinta-feira (22). Mesmo sendo um jogo eliminatório, o Inter tem vantagem do empate, terá torcida a favor no Orlando Scarpelli e o rival é mais frágil tecnicamente na comparação com os demais.

Na partida com o Sport, lanterna do Brasileirão, o time colorado necessita somar pontos na Ilha do Retiro no domingo (25). Preocupa a distância atual de apenas um ponto do Z-4.

Não é possível mandar a campo um time todo reserva, por mais que tenha uma decisão na sequência. Roger terá que montar um quebra-cabeça para ser competitivo em todos os jogos. Tarefa complicada em um calendário maluco.

