O negócio arriscado que o Grêmio pode fazer

Grando pode sair do Grêmio para atuar pelo Palmeiras. Gustavo Tilio / PontePress

As tratativas entre Grêmio e Palmeiras para a negociação de Gabriel Grando estariam avançadas. O Tricolor, que tem 75% dos direitos econômicos, quer mais do que os US$ 2 milhões oferecidos pelo Verdão no primeiro momento.

É possível entender a questão profissional para o goleiro formado na base gremista. Por aqui, ele deixou de ser titular quando estava bem.

Ir para o time paulista com a perspectiva de disputar o Mundial de Clubes da Fifa, sendo reserva de Weverton, acaba sendo um projeto sedutor. Penso, que é um erro de avaliação do Grêmio. Tiago Volpi é um titular contestável. Alterna defesas complicadas com falhas que comprometem.

Se realmente a saída de Grando for estabelecida, os dirigentes terão que buscar um goleiro na abertura da janela de transferências. Precisam acertar. Restaria no grupo para a suplência Jorge, de 24 anos, que veio do Palmeiras. Negócio arriscado.