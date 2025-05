O Grêmio não pode errar contra o CSA

Equipe gremista precisa ter uma postura bem diferente da que teve contra o São Paulo. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

O Grêmio precisa virar a chave e passar pelo CSA na Copa do Brasil nesta terça-feira (20). Não há o mínimo termo de negociação. Ser eliminado em casa no mata-mata por um adversário, que disputa a Série C, será mais um fiasco na ficha corrida de maus resultados da temporada 2025.

Aliás, os bons jogos do Tricolor são as exceções. Cair na terceira fase significa rasgar uma baita grana, além de ser barrado de uma competição que o clube tem uma história vencedora. A grande questão é que o atual time do Grêmio não bota medo em ninguém.

Necessitando fazer dois gols de diferença para se classificar nos 90 minutos da Arena, a equipe gremista vai ter que atacar. Longe da postura retrancada mostrada contra o São Paulo no Morumbi. Claro, vai dar espaços para o CSA.

Não imagino algo diferente de uma retranca dos alagoanos, que se classificam com um empate. Vai ser difícil. O Grêmio terá que se superar.