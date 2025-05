O grande prejuízo do empate do Inter no Recife

Inter empatou a partida no segundo tempo com Gustavo Prado. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

A lesão de Ricardo Mathias foi a pior notícia para o Inter no empate com o Sport, na Ilha do Retiro, pelo Brasileirão, neste domingo (25). Com lesão muscular, é improvável que o centroavante se recupere a tempo para encarar o Bahia, pela Libertadores, no Beira-Rio. O tratamento médico do guri começou ainda no banco de reservas.

Mas Roger Machado alertou na coletiva, que Rafael Borré pode estar de volta. Como é decisão, creio que o colombiano deva começar como titular. Enner Valencia ainda vai estar fora de combate. E a chance também pode cair no colo de Lucca. Na primeira etapa do jogo no Recife, muito cedo, o Colorado tomou 1 a 0. Falha de Anthoni. O time entrou desligado. O diagnóstico veio através do capitão Thiago Maia, na saída para o intervalo. No começo do segundo tempo, veio o empate. Pela dificuldade do adversário, lanterna do Brasileirão e que ainda não venceu, ficou a impressão de que uma vitória poderia ter vindo se o Inter tivesse jogado um pouco melhor. Pelo menos veio um ponto na bagagem.