O baita acerto de Roger que abriu o caminho da vitória do Inter

Ricardo Mathias foi a novidade na escalação do Inter para o enfrentamento com o Nacional no Parque Central. Que baita acerto de Roger Machado! O guri, cria da base, fez aquilo que os atacantes medalhões, que vivem na zona de conforto, não conseguiam fazer. Meteu a bola na rede com vontade. Gol de centroavante que quer mostrar serviço.



Mesmo jogando com toda torcida a favor, os uruguaios adotaram a estratégia de espera o Colorado. Mostraram limitações no momento em que precisaram propor o jogo. Em desvantagem, na etapa final, o Nacional passou a arriscar mais. Tudo ou nada.