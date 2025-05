Inter goleou, teve três pênaltis perdidos e garantiu o pix na conta

Wesley marcou seu primeiro gol na temporada. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Mesmo em vantagem, Roger Machado optou por força máxima para pegar o Maracanã pela Copa do Brasil. Sem Thiago Maia, Gustavo Prado iniciou no meio-campo.

No primeiro tempo, o Inter até não correu grandes riscos. Na prática, a rotação do time colorado foi baixa. Alan Patrick perdeu uma penalidade, cobrando de forma displicente. Tudo bem, que foi contra um adversário frágil. Mas é o tipo de situação que não pode acontecer em outros momentos.

No começo do segundo tempo, o camisa 10 se redimiu e fez o gol que abriu o marcador em uma cobrança de falta da entrada da área. Importante ressaltar a total mudança de postura do Colorado na etapa final com goleada.

Quando resolveu jogar, o time de Roger mostrou o futebol que se esperava. Inacreditável, o fato do Inter perder ainda mais dois pênaltis com Wesley e Alan Patrick. Mas na bola rolando, Wesley marcou o primeiro gol da temporada. O que fica de preocupação é a lesão sofrida por Victor Gabriel. É provável que o zagueiro não esteja em campo na decisão com o Bahia. Goleada de 3 a 0, vaga na mão e pix na conta.