Inter entra em campo como favoritaço

Confronto desta quinta-feira (22) permite até que alguns titulares sejam poupados. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

Qualquer empate garante o Colorado nas oitavas de final. Outro fator que pode ser destacado é que o ambiente no Orlando Scarpelli será todo favorável ao time de Roger Machado.

Não vejo qualquer possibilidade de dar zebra, por mais que o foco do Inter esteja na partida contra o Bahia pela Libertadores no próximo meio de semana. Não tem como ser diferente. Acredito, que Roger até possa preservar alguns titulares. Assim como no confronto com o Sport na Ilha do Retiro.

Mesmo com o problema de dores nas costelas, Anthoni deve ser titular. Talvez, valesse um pouco de cautela com a situação do goleiro. Não vejo problemas em escalar Ivan, apesar dele ter atuado em poucos momentos pelo clube.