Grêmio mantém a rotina de fiascos da temporada

Time de Kannemann não conseguiu superar equipe alagoana. Renan Mattos / Agencia RBS

Para quem precisava abrir uma vantagem de dois gols para se classificar, o Grêmio fez pouco e acabou eliminado para o CSA na Copa do Brasil, na noite desta terça-feira (20).

No primeiro tempo, em vantagem no agregado, os alagoanos entregaram a bola para os gremistas, que não souberam aproveitar.

Faltou pressionar com força. A melhor chance de abrir o marcador só veio nos acréscimos com um chute de Monsalve na trave do goleiro Gabriel Félix.

Na segunda etapa, o time de Mano Menezes continuou com muitas dificuldades. Uma total inoperância ofensiva, mesmo empilhando atacantes. Braithwaite, de que se espera muito, decepcionou.

Quase no final, um gol de Aravena foi anulado pelo árbitro Matheus Candançan, que marcou falta de Kannemann no lance. Mas no geral, de novo, faltou futebol.

O custo da eliminação

A eliminação custou R$ 3,6 milhões ao clube. Mais um fiasco da gestão Alberto Guerra. Primeiro, a perda do Gauchão. Depois uma eliminação da Copa do Brasil — que já poderia ter sido contra o São Raimundo e Athletic.

Ainda uma campanha pífia na Sul-Americana. Além do atual momento de Z-4 no Brasileirão. Os sinais são claros de que o problema do Grêmio é muito grande.