Apesar da arbitragem, o Grêmio está devendo futebol

Grêmio mostrou pouco repertório contra o São Paulo. SPFC / Divulgação

O VAR até tentou salvar a arbitragem, que no Brasileirão é um fracasso absoluto. Dito isso, não dá para tapar o sol com a peneira e ignorar a falta de qualidade do futebol gremista em São Paulo.

De novo, como uma rotina na temporada, a produção foi muito pequena. Jogadores que entregam muito menos do que deveriam.

Um elenco que custa algo na casa de R$ 18 milhões e joga um futebol de centavos.

Pobreza ofensiva

Na primeira etapa, o Grêmio teve uma única chance vinda em contra-ataque, que foi aproveitada por Aravena.

No segundo tempo, quando a partida estava 1 a 1, Marlon desperdiçou a chance de matar o jogo.

Mas não podemos esquecer, que no lance do gol marcado por Arboleda, a zaga gremista ficou apenas olhando.

A rodada terminou com o Grêmio no Z-4. É obrigação buscar a vaga na Copa do Brasil contra o CSA na Arena.