A lenta evolução do Grêmio

Qual será a próxima vítima das péssimas arbitragens no Brasileirão? Duda Fortes / Agencia RBS

Não havia ponto de negociação. De qualquer forma, o Grêmio precisava vencer o Bahia na Arena no domingo (25), pelo Brasileirão. Com grande dificuldade, atingiu o objetivo. Não teve melhora no desempenho. É o fator preocupante. Mostrou mais combatividade. No primeiro tempo, o Tricolor tomou a iniciativa. A melhor chance foi com Braithwaite.

No geral, os baianos tiveram maior domínio e as melhores oportunidades. A vitória veio com um pênalti sofrido e cobrado por Braithwaite. Lance reclamado pelo Bahia. Se contra o São Paulo e CSA teve graves prejuízos, dessa vez o Grêmio foi beneficiado.

É a roleta russa do VAR. Qual será a próxima vítima das péssimas arbitragens no Brasileirão? Com a vantagem, Mano Menezes fechou a casinha para garantir os três pontos fundamentais.

Modo sofrimento até o final com o time de Rogério Ceni rodando a área de Tiago Volpi. Uma “goleada” de 1 a 0. É um grupo de atletas que custa muito caro e entrega pouco futebol. Que o resultado positivo, seja uma virada de chave.