A grande esperança de Roger no Inter

Borré pode ser a grande atração do Inter na quarta. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Inter espera por Borré para buscar a vaga nas oitavas de final da Libertadores contra o Bahia. A lesão sofrida por Ricardo Mathias na Ilha do Retiro pode obrigar o Colorado a agilizar a volta do colombiano. Imagino que Roger Machado não preservou Mathias contra o Sport, porque tinha a sinalização da possibilidade de poder contar com Borré.



Caso contrário, teria sido um grande erro do treinador não poupar o guri, correndo o risco de perdê-lo na principal partida do time na competição continental. Agora a chance pode cair no colo de Lucca.

Outra alternativa, que me parece a mais adequada, seria colocar Wesley centralizado e Gustavo Prado pelo lado esquerdo. Fica também a grande interrogação no meio-campo.

Creio que a formatação com Fernando, Bruno Henrique e Thiago Maia juntos pode aparecer. Vale lembrar que o empate é um resultado que serve. Porém, não pode dar chance para o azar. Também será preciso propor o jogo.