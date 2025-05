A escolha correta do Grêmio na Sul-Americana

A prioridade da força máxima deve ser o jogo com o Juventude em Caxias do Sul. Somando três pontos no Alfredo Jaconi, com toda a dificuldade que o jogo pode ter, significa ficar mais longe do Z-4. Com a provável preservação de Villasanti, o jovem volante Zortéa pode aparecer ao lado de Dodi no meio-campo.