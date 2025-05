A decisão que Roger não pode ter medo de tomar no Inter

Técnico colorado precisa preservar titulares. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

No mundo ideal, Roger Machado deveria preservar todos os titulares do jogo contra o lanterna e desesperado Sport na Ilha do Retiro. Penso, que é a decisão mais correta.

O treinador colorado não pode ter medo de arriscar. Porém, na entrevista coletiva após a classificação sobre o Maracanã, ele não deixou clara qual será a estratégia.

Olhando para a tabela do Brasileirão, o Colorado está em uma posição perigosa, próxima ao Z-4. Seria interessante somar pontos no Recife. Mas colocar força máxima, mais do que o desgaste físico, implica no risco de perder atletas por lesão.

O caso recente de Victor Gabriel no Orlando Scarpelli serve de alerta. Bernabei aparenta grande cansaço. Algumas peças fundamentais da equipe de Roger, como Vitão, Fernando e Alan Patrick, não podem ficar de fora na decisão com o Bahia pela Libertadores.

Uma derrota para o time de Rogério Ceni na quarta-feira (28) significa ser eliminado na competição continental. Seria um duro golpe no planejamento. Por isso, é hora do tanque cheio.