Quinteros vai para o tudo ou nada no Grêmio

Direção do Grêmio deu mais um voto de confiança a Quinteros. Duda Fortes / Agencia RBS

Apesar dos maus desempenhos, o Grêmio decidiu pela manutenção de Gustavo Quinteros no comando técnico. Os dirigentes estão bancando a permanência do treinador, acreditando no trabalho realizado pelo argentino.

Penso, que o melhor momento para uma troca seria agora. Quando mais tempo para implementar as mudanças, melhor.

Não acredito que o cenário atual vai ser alterado. Porém, Quinteros terá um prazo claro para tentar dar alguma resposta. O clássico Gre-Nal, marcado para o sábado (19) na Arena, é a fronteira para saber se o trabalho segue ou será interrompido.

Antes, haverá ainda o confronto com o Mirassol, que está na zona do rebaixamento, no interior de São Paulo. Somente uma vitória pode aliviar a pressão no ambiente. Um resultado ruim vai colocar uma carga extra de pressão no clássico 447.

O duelo com o Inter pode ser um divisor de águas na temporada do Grêmio. Quinteros vai para o tudo ou nada.