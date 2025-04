Palmeiras foi mais competente do que o Inter

Foi-se a invencibilidade do Inter no ano. Renan Mattos / Agencia RBS

Apesar da grande expectativa, Inter e Palmeiras fizeram um primeiro tempo de poucas luzes no Beira-Rio na noite da última quarta-feira (16). O jogo parou muito e os dois times não tiveram chances claras de marcar. Weverton e Anthoni não trabalharam. Pelo lado do Colorado na etapa inicial, Alan Patrick esteve pouco participativo. Bruno Tabata jogou abaixo da necessidade. Com isso, Enner Valencia não foi acionado.



No segundo tempo, o goleiro do Verdão assumiu o protagonismo da partida. Fez duas grandes defesas para evitar o gol colorado. A forte marcação do time de Abel Ferreira acabou sendo um quesito importante na manutenção da vitória no gol marcado por Facundo Torres.

O Palmeiras é uma time muito competente. Com a derrota, o Colorado perdeu uma invencibilidade de 17 partidas em 2025. No final, o torcedor no Beira-Rio aplaudiu o time. O que vale de consolo, é que a derrota veio contra uma equipe qualificada, que vai brigar com força pelo título do Brasileirão.