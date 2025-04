O grande responsável pelo momento positivo do Inter

Com Roger, o Inter venceu o Gauchão e faz boa campanha na Libertadores e no Brasileiro.

Cada vez fica mais claro que o grande avalista do momento do Inter tem nome e sobrenome: Roger Machado. Por mais que ele tenha o respaldo de uma equipe de trabalho qualificada e um grupo de jogadores com titulares e ótimas peças de reposição, o treinador colorado demonstra comando absoluto da estratégia.



É um Roger que esbanja maturidade, mostrando que está no melhor momento da carreira. A cada entrevista coletiva, fica claro o planejamento feito em cada bloco de partidas, a preocupação de preservar os atletas mais desgastados quando necessário, o repertório na variação de esquemas e a administração de elenco.