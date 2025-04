O grande problema que Mano precisa corrigir com urgência no Grêmio

Jogando em casa, o Godoy Cruz tomou a iniciativa em Mendoza na noite desta quinta-feira (24) pela terceira rodada do Grupo D da Sul-Americana. Porém, as melhores chances da etapa inicial foram do Grêmio .

Primeiro, Cristian Olivera quase marcou, ganhando da zaga e parando em Petroli. O Tricolor abriu o marcador com Edenilson. No intervalo, Cristaldo assumiu o lugar de Monsalve. Aravena, que quase marcou no primeiro lance, e Cuéllar também entraram.



O empate argentino veio na falha de Jemerson. Auzmendi fez o gol de cabeça e Volpi não chegou na bola. Depois, Braithwaite quase marcou o segundo. Grande defesa do goleiro do Godoy Cruz. Depois do 1 a 1, o time passou a sofrer mais no jogo.