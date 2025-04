O grande desafio de Mano Menezes no Grêmio

O primeiro passo fundamental é tomar pé da situação. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

No primeiro momento, Mano Menezes chega ao Grêmio sem falar em revolução. Contra o Godoy Cruz em Mendoza pela Copa Sul-Americana na quinta-feira (24) vai manter a estrutura de time montada por James Freitas para o Gre-Nal da Arena. Decisão correta! É hora de simplificar. Fazer o básico no começo do trabalho.

O primeiro passo fundamental é tomar pé da situação. Conhecer melhor o elenco e recuperar a confiança dos atletas. Principalmente, estancar o excesso de gols sofridos. A defesa do Grêmio vaza muito. Aos poucos, ele poderá implementar as ideias projetadas para a equipe. E tudo na base da conversa.

Mano é o profissional certo para o momento complicado vivido pelo Tricolor. O grande desafio é fazer o time gremista jogar mais, já que as peças não vão mudar até a metade do ano. O desconforto atual é estar mergulhado no Z-4 na penúltima posição do Brasileirão. O jogo de domingo (27) contra o Vitória no Barradão terá que ser de início de uma arrancada na competição de pontos corridos. Vencer é uma necessidade.