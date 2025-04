O dilema que Roger deve encarar no Inter

Roger Machado precisa tomar uma decisão importante quanto à escalação do Inter nos próximos dois jogos no Beira-Rio. Em pelo menos um duelo, é fundamental dar um refresco para os jogadores .

Ficou escancarado, no empate contra o Nacional do Uruguai pela Libertadores , que os atletas estão sentindo a maratona insana de partidas.

Por exemplo, quem estiver em campo contra o Juventude, no sábado (26), automaticamente, não entra em campo no confronto com o Maracanã pela Copa do Brasil, na terça-feira (29). Não ter viagem é uma baita vantagem para o Colorado.