O ambiente do Inter é de calmaria antes do Gre-Nal

O Inter terá reforços de primeira linha no Gre-Nal da Arena pelo Brasileirão. Na zaga, Victor Gabriel retorna para formar a parceria com Vitão. É uma baita notícia para os colorados, a volta da dupla que estava azeitada até a lesão do jovem da base.

Depois de ficar fora do duelo com o Palmeiras devido a um desconforto muscular, Wesley retoma ao ataque. A ausência do ponteiro foi muito sentida contra o Verdão. Portanto, Roger Machado terá o que tem de melhor para escalar o Colorado.

Claro, que sempre há a mística do clássico. Mas pela forte instabilidade vivida pelo Grêmio, que está no Z-4 e não tem treinador efetivado, após a demissão de Gustavo Quinteros, o momento é propício para buscar uma vitória fora de casa. Não gosto do termo favoritismo mas é óbvio que momento do Inter, mesmo vindo de derrota, é muito melhor do que o do Tricolor.