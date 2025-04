Mano Menezes é a aposta do Grêmio para recuperar o futebol

Foi a primeira chance do técnico em um grande clube . Acredito, que é a melhor escolha para o momento. O Tricolor terá uma voz mais firme no vestiário.

É um outro Mano que chega na Arena. Traz na bagagem as conquistas de três edições da Copa do Brasil — duas por Cruzeiro e Corinthians — além de uma passagem pela Seleção Brasileira.

A estreia do novo comandante será no jogo decisivo da Sul-Americana contra o Godoy Cruz, em Mendoza. Haverá pouco tempo para trabalhar. As informações passadas por James Freitas serão fundamentais. A montagem será mais na conversa do que no trabalho de campo.