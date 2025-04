Inter precisa fazer o jogo do erro zero

O Inter espera 45 mil torcedores no Beira-Rio para encarar o Nacional do Uruguai pela Libertadores, nesta terça-feira (22). Na batalha pelas duas vagas do grupo F, uma vitória é fundamental. O Bahia tem quatro pontos e o Nacional de Medellín soma três. Roger Machado terá a volta de Victor Gabriel na defesa ao lado de Vitão.



No meio, o preferido deve ser Gabriel Carvalho. Acredito, ser a melhor escolha. O guri entrou bem no Gre-Nal. O duelo entre os colorados e os uruguaios já aconteceu em doze oportunidades na história da competição continental. Vantagem do Inter com cinco vitórias.