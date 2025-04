Inter escapou do pior no Beira-Rio contra o Nacional

Nacional conseguiu anular as jogadas do Inter de Alan Patrick. Renan Mattos / Agencia RBS

Filme de terror o primeiro tempo do Inter no Beira-Rio contra o Nacional. Em dez minutos, os uruguaios surpreenderam e abriram 2 a 0 no marcador, gols de Millán e Baggio.

Novidade colocada por Roger Machado, Gabriel Carvalho teve dificuldades. Bernabei sofreu na marcação. Bruno Henrique pouco produziu. O Nacional teve facilidades para chegar até a meta colorada. Wesley até conseguiu algumas vitórias pessoais.

Mas a ducha de água fria veio com o terceiro gol com Coates na falha de Anthoni. Pelo menos, em pênalti convertido por Alan Patrick, diminuiu o estrago antes do intervalo.

No segundo tempo, o time de Roger foi para o tudo ou nada. Com a vantagem, o Nacional abusou da catimba. O Inter diminuiu com o gol de Bernabei, que saiu com grande passe de Óscar Romero. O paraguaio entrou bem na partida. E o empate veio com Fernando, de cabeça. Um jogo eletrizante até o final.

De novo, Enner Valencia e Borré ficaram devendo. Na tabela, o resultado foi muito ruim. Apenas um ponto somado em casa contra um adversário que estava na lanterna do grupo F. Mas pela circunstância, ter conseguido buscar o 3 a 3, diminuiu o estrago.