Inter bateu um adversário difícil em noite com show do seu camisa 10

Camisa 10 e capitão colorado teve atuação de luxo. Jefferson Botega / Agencia RBS

Com três gols de Alan Patrick, o Inter venceu um jogo duríssimo contra o Atlético Nacional de Medellín na noite desta quinta-feira (10), no Beira-Rio, com mais de 42 mil torcedores.

Depois de converter duas penalidades, o camisa 10 ainda meteu mais uma bola na rede para fechar o placar em 3 a 0. Atuação de luxo do capitão colorada.

Como se projetava, os colombianos foram osso duro de roer. Um adversário qualificado e perigoso. O jovem Hinestroza infernizou a vida da defesa colorada no primeiro tempo. Acabou expulso na etapa final por falta forte em Vitinho.

Com um homem a menos, acabou a gasolina dos colombianos. Além de Alan Patrick, vale destacar as atuações de Fernando, Bernabei, Aguirre e Anthoni, que fez uma defesa salvadora em chute de Viveros quando o jogo estava 1 a 0. Baita vitória!

Agora o próximo confronto do Inter da competição será de novo em casa contra o Nacional do Uruguai, que perdeu as duas partidas. Em uma chave muito disputada, somar mais três pontos é uma necessidade que não dá para negociar.