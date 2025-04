O Grêmio precisa diagnosticar a falta de rendimento da equipe de Quinteros

Culpa não pode ser colocada somente na conta do treinador. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio ganhou do Atlético Grau do Peru na Arena pela Sul-Americana na noite desta terça-feira (8). É importante ressaltar, que não fez mais do que a obrigação em conquistar os três pontos contra um adversário muito frágil e sem tradição em competições continentais. Fez o dever de casa.

Mas é fundamental colocar uma lupa na atuação. O Tricolor fez um primeiro tempo sonolento. Nada parecia se encaixar. Um time desconexo em campo.

Até conseguiu marcar um gol através de Arezo no único lampejo de qualidade da equipe de Gustavo Quinteros até o intervalo. De canhota, Cristian Olivera ampliou com um belo chute na etapa final.

Mas a vitória não pode tapar o sol com a peneira. No geral, o desempenho da equipe gremista, mais uma vez, ficou abaixo da expectativa.

Não é um bom trabalho do treinador argentino. O resultado não pode mascarar as rotineiras dificuldades apresentadas pelo Grêmio. Algo precisa mudar no ambiente. E a culpa não pode ser colocada somente na conta de Quinteros.