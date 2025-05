Grêmio não pode adiar uma retomada no Brasileirão

Depois do empate na estreia de Mano Menezes pela Sul-Americana, com apenas quatro pontos da tabela, o Grêmio tem obrigação de ganhar do Vitória pelo Brasileirão, no Barradão. É hora da retomada. Óbvio, que o jogo não será fácil. Mas é preciso sair logo da incômoda zona de rebaixamento.