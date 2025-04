Grêmio à procura do fato novo na temporada

Cristian Olivera permanece fora do time do Grêmio que encara o Mirassol no interior de São Paulo. Talvez nem fique à disposição para o Gre-Nal por causa de um problema dentário. Rodrigo Ely, com grave lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo, vai ficar fora por um longo período. Problema extra para o pressionado Gustavo Quinteros.