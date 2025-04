Gre-Nal 447 mostrou um Grêmio melhor sem Quinteros

O Grêmio mostrou capacidade de indignação no Gre-Nal. Ficou claro, que já não havia mais sintonia entre Gustavo Quinteros e o elenco. Tecnicamente, o Tricolor ainda está muito abaixo da necessidade. O interino James Freitas simplificou na escalação da equipe. Fez um bom trabalho no clássico 447. O empate acabou sendo um resultado lamentado pelos gremistas , que reclamaram muito de uma penalidade não marcada sobre Aravena na reta final da partida. Cristian Olivera infernizou a vida de Bernabei.

Ficou a preocupação com a lesão de Wagner Leonardo. O zagueiro deve focar fora do duelo com o Godoy Cruz pela Sul-Americana. Monsalve teve um desempenho discreto. E o estreante Marlon mostrou uma atuação segura na defesa e com boas incursões na frente.