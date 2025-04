Falha de Volpi tirou dois pontos do Grêmio em Salvador

A primeira briga no Brasileirão é para sair da parte baixa da tabela. FELIPE ALVES / FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

O contestado zagueiro Jemerson marcou o 1 a 0 para o Grêmio contra o Vitória no Barradão na noite deste domingo (27). Mano Menezes escolheu o caminho da simplicidade na hora de montar a equipe gremista. Não tem show em campo. Pragmatismo é a palavra de ordem. Humildade para entender que o momento é de fragilidade na busca de uma reestruturação.

A primeira briga no Brasileirão é para sair da parte baixa da tabela. Quem sabe, com muito esforço, tentar uma vaga em competição continental. O Tricolor fechou espaços pelos lados. Marcou mais no meio. Atacou pouco. Braithwaite esteve sumido. Cristian Olivera foi o melhor na peça ofensiva. Igor Serrote esteve bem na lateral-direita.

No segundo tempo, o Vitória passou a pressionar mais. Até que Tiago Volpi falhou na bola aérea. Errou o tempo de bola. Ele tem sido um goleiro instável no Grêmio. Faz milagres, pega pênaltis e toma gols estranhos. O equívoco individual do camisa 1 comprometeu o resultado, que poderia ser positivo longe da Arena.

Dois pontos perdidos em Salvador e mantida a incômoda posição dentro do Z-4. O Grêmio ainda precisa melhorar muito. Não se entende a escolha de Nathan Pescador como solução na etapa final. Será um longo Brasileirão.