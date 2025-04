A vitória magra do Inter no Beira-Rio

O Inter quase parou na retranca do Maracanã na noite de terça-feira (29). Dois gols anulados de Wesley e Raykkonen , uma bola que carimbou o travessão do adversário e um pênalti perdido por Alan Patrick , que não havia acontecido em 2025. O filme de terror seguiu até o gol de Gustavo Prado nos acréscimos .

Enner Valencia foi substituído depois de mais uma atuação apática. No geral, o rendimento do Inter acabou sendo muito abaixo do esperado. Que fique de lição, a grande dificuldade de furar um ferrolho. A vantagem de 1 a 0 fará com que o Colorado jogue por um empate na partida de volta. O ideal era ter feito saldo. E não conseguiu contra um rival frágil, que disputa a Série D.