A vitória de imposição do Inter

Valencia foi o centroavante titular do Inter e teve boa atuação contra o Cruzeiro. Camila Hermes / Agencia RBS

O Inter não tomou conhecimento do Cruzeiro e goleou por 3 a 0 na estreia dentro de casa no Brasileirão. Roger Machado escolheu Valencia para começar como titular. Decisão correta.

E o centroavante estava no lugar certo para meter a bola na rede no segundo gol. O equatoriano é o goleador da equipe na temporada.

Claro que a tarefa do Colorado ficou facilitada com a expulsão de Jonathan Jesus. Mas o Inter já era melhor até Alan Patrick abrir o marcador.

A Raposa só ameaçou quase no final do primeiro tempo, com um chute de Wanderson na trave.

No segundo tempo, Ronaldo foi colocado para preservar Fernando para o compromisso da Libertadores, contra o Atlético Nacional, de Medellín.

Borré entrou e decretou a goleada com passe de Óscar Romero, que estreou entrando no lugar de Alan Patrick.

Depois do empate com o Flamengo no Maracanã, o Inter fez o dever de casa da forma como deve se construir uma campanha de Brasileirão.

Assista aos gols do Inter: