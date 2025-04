A aposta que Roger deve fazer no Inter

O capitão Alan Patrick pode ser poupado contra o Maracanã. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter entra em campo pela Copa do Brasil, na noite desta terça-feira (29), contra o Maracanã para deixar a classificação muito bem encaminhada já no jogo de ida no Beira-Rio. Óbvio, que é preciso respeitar o adversário. Mas é possível montar uma equipe competitiva e atingir o objetivo, mesmo preservando alguns jogadores.



É hora de Roger Machado apostar na qualidade do grupo. A diferença técnica entre as equipes é muito grande. Fazer um saldo em casa com uma boa margem de gols, garante tranquilidade para a partida de volta, quando os titulares também podem ficar fora de combate.

Na maratona de jogos prevista no calendário até a parada para o Mundial de Clubes da Fifa vai obrigar Roger a escolher momentos para poupar. No mundo ideal, é bom não precisar de força máxima no jogo que será disputado no Ceará.

Alguns atletas como Fernando, Vitão e Alan Patrick fazem muita falta quando não podem atuar.