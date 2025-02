O Grêmio mereceu perder para o Juventude no Jaconi

O Grêmio correu risco ao escalar uma equipe com poucos titulares para enfrentar o Juventude no Alfredo Jaconi. Saiu de Caxias do Sul com a perda da invencibilidade no Gauchão e sofreu os dois primeiros gols na temporada. Na etapa inicial, as melhores chances foram do Tricolor, com Monsalve e Arezo. O guris foram os destaques gremistas em parte do duelo.



Mas as trocas feitas por Fábio Matias no segundo tempo mudaram os rumos da partida. Batalla e Jean Carlos, com um chutaço de longe vencendo Volpi, fizeram os gols da vitória. O Papo mereceu o resultado.