O estilo sincerão de Gustavo Quinteros no Grêmio

As entrevistas coletivas de Gustavo Quinteros após as partidas do Grêmio no Gauchão têm chamado a atenção em um aspecto específico. Se antes Renato Portaluppi pouco falava das questões táticas ou não avaliava de forma clara o desempenho dos atletas, o atual treinador é transparente.



O argentino explica o que aconteceu em campo com transparência. Admitiu que a equipe não foi bem contra o Juventude. É um legado importante que os técnicos estrangeiros estão trazendo para o Brasil. Ele falou da falta de precisão nas conclusões em lances de Monsalve e Arezo.