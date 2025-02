Inter venceu o Avenida com uma atuação que não convenceu o torcedor

Roger Machado colocou força máxima contra o Avenida, que montou um ferrolho. Uma retranca clássica de Gauchão. Com pouco espaço, o Inter teve grandes dificuldades para vencer por 1 a 0 .

O meio-campo esteve burocrático. Thiago Maia teve pouca velocidade na execução das jogadas. Na primeira etapa, o Colorado foi previsível , abusando dos cruzamentos. O lado direito com Aguirre e Wanderson não funcionou. Borré quase não foi acionado. Rodrigo Mamá fez uma grande defesa no final.

Carbonero e Valencia foram as trocas do intervalo. O Inter pressionou. Correu riscos. O Periquito quase marcou após falha de Anthoni. Para a sorte do goleiro colorado a bola foi para fora. O gol da vitória veio através de um chute de Bernabei, que desviou na zaga e venceu Mamá. Vitinho ainda carimbou o travessão.