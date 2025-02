Vitinho se credenciou para ser titular no Gre-Nal. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Inter fez o dever de casa contra o Brasil de Pelotas. De novo o confronto foi ataque contra defesa. Preservando os principais jogadores, o time escalado por Roger Machado obteve três pontos importantes antes do Gre-Nal com goleada de 3 a 0.

O primeiro gol saiu somente nos acréscimos da etapa inicial. Rogel venceu a defesa do Xavante na bola aérea. Com boa atuação e gol, Vitinho se credenciou para ser escalado no clássico 444.

Com isso, não será preciso trocar Wesley de lado, o que teria que ocorrer se a opção do treinador for por Carbonero. Só que não dá para esquecer que Wanderson pode ser uma opção. Outra boa notícia é que Enner Valencia voltou a meter a bola na rede. Importante para o equatoriano retomar a confiança.