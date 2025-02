Gustavo Quinteros precisa encontrar soluções no Grêmio

Gustavo Quinteros já cobrou publicamente, mais de uma vez, a necessidade de novas peças no elenco.

É indiscutível que o Grêmio precisa de reforços para a sequência da temporada. Todos sabemos quais as posições carentes na equipe. Gustavo Quinteros já cobrou publicamente , mais de uma vez, a necessidade de novas peças no elenco.

Os dirigentes gremistas estão buscando soluções. Enquanto não chegam as contratações, o treinador, ainda em começo de trabalho, precisa encontrar alternativas.

Por exemplo, o Grêmio abusou da ligação direta no Gre-Nal. A saída de bola através dos zagueiros se mostrou ineficaz. Rodrigo Ely e Jemerson não conseguem fazer essa função. Será que chegarão novas opções para Quinteros? Ele deve avaliar a continuidade dessa ideia de jogo.

Cuéllar tem que encaixar. Amuzu chegou para ser uma nova opção de extrema. Lucas Esteves, quando for regularizado, entra direto no lugar de Viery, que vem quebrando galho. E Camilo será um volante a mais.

